La modelo Sheyla Rojas arremetió con todo contra Magaly Medina a través de Instagram, al parecer cansada de que la “urraca” asegurara que su pareja es una “agricultor”, haciendo referencia a que se dedicaría a algo ilícito.

Al respecto, Sheyla Rojas dijo que no dará explicaciones respecto a lo que se dedica su pareja: “Mi pareja es un hombre profesional y trabajador y no tengo que dar explicaciones sobre su vida. Él no es alguien público pero ya estivo bueno esa señora y sus insinuaciones despectivas poniéndome a mi como algo que no soy”.

Además, Sheyla Rojas tildó de frustrada a Magaly Medina, al parecer por el fin de su relación con Alfredo Zambrano, motivo por el cual estaría dañándola a ella y a la farándula.

“No sé si está frustrada por su relación disque perfecta como pregonaba con su notario llegó a su fin, ah y así me quiera entrevistar jamás aceptaré darle una entrevista. No quiero y tampoco le alcanzaría el presupuesto si eso le da cólera ni modo”.

Agregó que nunca le daría una entrevista gratis. “A esa señora jamás le daría una entrevista gratis bebé, imagínate! Hace su programa y su rating hablando de mí y de los demás como parásito”.

