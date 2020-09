Paula Manzanal sorprendió a todos los usuarios en redes sociales tras compartir un video de TikTok bailando el tema que se ha vuelto viral ’‘Que me deje coja si no next’, mismo que fue creado tras el escándalo que se desató por el “amorío” que habría tenido Sheyla Rojas con el futbolista Luis Advíncula.

Al parecer la también amiga de la popular ’Shey Shey’ habría tomado con humor toda esta polémica y movió su infartante figura al ritmo del esta canción. “Sorry amiga, se me pegó tu canción”, fue la descripción que escribió la modelo en sus redes sociales.

“Yo quiero un pelotero que tenga dinero, me lleve de shopping por el mundo entero, viajes, lujos, joyas, pero que me deje coja si no next”, es lo que dice la letra del single que creó Dj Peligro.

Canción se vuelve viral en redes sociales

El autor de este curioso tema es el conocido Dj Peligro, quien aprovechó la coyuntura del escándalo de Sheyla Rojas y el seleccionado Luis Advíncula para difundir esta canción, que ahora tiene hasta coreografía.

El tema actualmente tiene cerca de 200 mil reproducciones en la plataforma de Youtube, y ya hasta se creó un challenge en TikTok.

Paula Manzanal hace baile con canción de Sheyla Rojas - Ojo

