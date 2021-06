La exconductora de televisión Sheyla Rojas sorprendió a sus seguidores al presumir el regalo que su pareja le hizo.

A través de las historias de Instagram, Sheyla Rojas compartió un video en el que aparece abriendo el presente que le dio el hombre conocido como “Sir Winston”.

Inicialmente se observa una caja con el nombre de la marca: Yves Saint Laurent. Luego, Sheyla Rojas abrió la caja y encontró una hermosa cartera de esta exclusiva marca.

“Mi amor”, escribió Sheyla Rojas en el video, dando a entender que era un regalo de su pareja.

Recientemente, en diálogo con el programa “América Hoy”, Sheyla Rojas contó cómo conoció a “Sir Winston”: “Él ya me seguía en Instagram y yo no sabía nada de él. Entonces como que ya estaba a la expectativa de que ‘oye, quiero conocer a esta amiga tuya’. Y pues yo en realidad sin ninguna intención de nada de lo que podía pasar, salí y de pronto me dice ‘quédate acá en México’ (...) Al día siguiente cuando yo me quedé aquí, conocí a su papá, a su mamá, a sus hermanos y eso me dio la tranquilidad. Y yo dije, ‘yo me quedo si es que también llamas a mi mamá y a mis hermanas para que puedan saber con quién estoy y que las cosas van en serio”.

Fuente: Instagram Sheyla Rojas

TE PUEDE INTERESAR