En los últimos meses, Sheyla Rojas ha causado polémica por la nueva y sexy apariencia que luce en sus redes sociales, ya que cada vez se muestra más orgullosa de sus operaciones en el cuerpo y en el rostro.

Debido a sus “retoquitos”, Sheyla Rojas ha recibido cientos de críticas en las redes sociales. Sin embargo, sus fans se han dado cuenta que la rubia también ha dado un giro respecto a su pequeño hijo, ya que hace varias semanas no aparece en ninguna foto o video.

Esto ha llamado la atención de sus seguidores, quienes se han mostrado alarmados por este cambio tan radical, ya que Sheyla Rojas solía publicar a diario videos y fotos de su pequeño.

En ese sentido, un seguidor le preguntó a Sheyla Rojas por qué su hijo estaba tan ausente en sus redes: “Super linda! Shey Shey ya no publicas fotos con Antoñito?”.

Por su parte, Sheyla Rojas no dio tantas explicaciones, pero sí contó que había decidido ya no dar detalles de su vida personal: “Hace mucho tiempo decidí no publicar mi vida privada”, respondió la popular “Shey Shey”.

Foto: captura Instagram Sheyla Rojas

VIDEOS RECOMENDADOS

Paloma sobre gino y jazmin- diario ojo

TE PUEDE INTERESAR