La exintegrante de “Esto es Guerra”, Sheyla Rojas, estuvo como invitada especial en el programa “En boca de todos”, donde se animó a comentar sobre varios temas. Uno de ellos fue las críticas que viene recibiendo tras autodenominarse “La barbie peruana”.

Y es que la popular ‘Leona Loca’ mencionó que le resta totalmente importancia a las críticas o comentarios malintencionados, principalmente refiriéndose a Rodrigo González y Magaly Medina, quienes siempre comentan sobre el cambio físico de la conductora de “Estás en todas”.

“Es algo que yo siempre he aprendido, la personalidad que yo tengo, mucha gente puede decir mil cosas, está en la mente de cada uno hacer caso o no. Yo la verdad obviamente me zurro en los comentarios negativos, y son esas mismas personas que critican, es porque no están contentos consigo mismos”, manifestó.

