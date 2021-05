La exconductora Sheyla Rojas realizó una transmisión en vivo en Instagram y se refirió al trabajo de su pareja, un hombre que se hace llamar “Sir Winston”.

El programa “Amor y fuego” mostró una parte del live de Sheyla Rojas. En este video, la exconductora asegura que no oculta a su pareja, pero tampoco lo hace público.

“¿Cuándo vas a mostrar a tu novio? Pues la verdad que yo no lo oculto pero tampoco lo muestro porque él no es nadie público, tampoco quiero que él sea público y él tampoco y por eso, la verdad que no veo la necesidad de exponerlo”, señaló Sheyla Rojas.

Según Sheyla Rojas, no quiere contar más detalles de su relación porque en el país la gente es “chismosa”: “Además ustedes saben cómo son de pesada la gente en Perú, de chismosa”.

Asimismo, Sheyla Rojas aseguró que su pareja no se dedica a la “ganadería” ni a la “agricultura”: “Les quiero decir: él no es agricultor, él no es ganadero, por si acaso. Yo a veces hago bromas y a veces hago comentarios y la gente los toma en serio y pues no, no, él no es granadero, él no es agricultor, eso sí quería aclararlo”.

