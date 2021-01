¿Otro más? Sheyla Rojas nuevamente sorprendió a propios y extraños al publicar en sus redes sociales que se someterá a un nuevo ‘retoquito’ en los labios tras haber regresado de unas largas vacaciones.

Y es que esta vez la exconductora de “Estás en todas” visitó el consultorio de su cirujano de cabecera, quien le preguntó si realmente quería tener más volumen en su boca. “La pregunta es ¿Vas a querer más labios? “, le consultó el especialista.





“Yo feliz de regresar a su consultorio, me fui de viaje, ahora me toca mi control y pues obviamente vengo para que usted me diga qué es lo que me tengo que hacer. Sí quiero un poquito más (de labios). Cuando recién te lo haces, queda el volumen un poco exagerado, pero luego se va reduciendo, entonces ya desinflamó, está super linda la forma, pero quiero más”, comentó Sheyla.

Cabe señalar que Sheyla Rojas se ha realizado diversas intervenciones estéticas en su cuerpo. Incluso ella misma aseguró que era “70 % hecha por el cirujano y 30% de sus padres”.

TE PUEDE INTERESAR