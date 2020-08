Sheyla Rojas sorprendió a propios y extraños al hablar de las burlas que recibió de parte de Magaly Medina y cientos de usuarios en las redes sociales por escribirle públicamente al cantante Maluma durante un live de Instagram.

Durante el programa “Estás en todas”, la conductora aseguró que estuvo presente en el live con una fan más: “Yo soy una persona que se toma las cosas de manera divertida y yo creo que sí tengo que aclarar esto porque se han dicho muchas cosas y bueno, yo sí tengo que reconocer (que) me metí a un live. Maluma es uno de mis artistas favoritos, yo me considero que como cualquiera de las personas que estaban ahí, en el live, una seguidora de Maluma, por sus canciones, por la música que él hace, a mí me gusta”.

La modelo aseguró no entender la polémica generada por los comentarios que ella, una figura pública de nuestro país, le envió al cantante: “Yo soy una fan que me metí a comentar, no entiendo qué tanta alharaca, obviamente hay muchas personas que crean historias y que van más allá de cosas que ni siquiera tienen ninguna prueba”.





Asimismo, lanzó varias indirectas contra Magaly Medina. En un momento, Sheyla Rojas le pidió “inteligencia”, pues según ella, si tuviera otras intenciones con Maluma, este no sería su método de conquista:

“Hay que ser un poquito más inteligentes porque si yo realmente quisiera algo con él, no lo haría público (...) si yo no tengo nada que ocultar, no tengo ningún problema de meterme a su live y dejarle un comentario. Allá esas personas que se crean historias, arman historias y que no saben ni siquiera de lo que están hablando”.

En ese sentido, Sheyla Rojas pidió ”un poquito más de tino al hablar” pues aseguró que ella se cuida “muchísimo” con las cosas que expone sobre su vida personal.

“Muchas cosas me han relacionado, me han inventado romances, ponen fotos mías. ‘Sheyla ha estado en tal viaje con tal persona’, pero no tienen pruebas, no tienen absolutamente nada y patinan, patinan y se ponen como payasos a hablar y decir mil cosas”, sentenció.

