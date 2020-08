Magaly Medina se burló de Sheyla Rojas luego que la conductora hizo comentarios en el live de Instagram del cantante colombiano Maluma.

“Felices los 4 okay”, escribió Sheyla Rojas mientras Maluma realizaba su transmisión. Paula Manzanal también hizo un comentario, pero mencionando a la popular “Shey Shey”.

“¿Saben quiénes las peruanas representantes, las que ya quisieran que Maluma les echara un ojito, las mirara de reojo, les hiciera un hola”, dijo la “urraca” en su programa”.

“Sheyla Rojas y Paula Manzanal, las que son ahora amiguis, best friends y todo lo demás, están prendidas de ese vivo”, agregó.

Magaly Medina indicó que el cantante colombiano quizá ni siquiera recuerda a Sheyla Rojas: “Seguramente que Maluma ni la reconoce. Va a estar así: Maluma, yo trabajaba contigo en Combate, acuérdate, yo te visité en Miami”.

La “urraca” le advirtió que no iba a conseguir captar la atención de Maluma. “Ay, tú echate agua Sheyla, olvídate, Maluma no te va a mirar, no te miró cuando estaba en Combate, ahora no va a pasar. ¡No va a pasar, hijita!”, expresó.

