Los “urracos” de ‘Magaly TV La Firme”, captaron a Alejandra Baigorria saliendo de la casa de su compañero de ‘Esto Es Guerra', Said Palao, con quien es relacionado sentimentalmente tras ser ampayados besándose.

Magaly Medina contó que el carro de Alejandra Baigorria llegó temprano a la casa de Said Palao, pero no saben si es que amaneció cerca o recién se hizo presente a esa hora.

“No sabemos si recién llegaba trayendo los chicharrones o de repente estaban Tik Tok desde las 6 de la mañana. Ellos siguen felices y contentos”, dijo Magaly Medina.

Eso sí, la “urraca” le hizo una recomendación a Alejandra Baigorria a fin de que su “relación” con Said Paloa no se vaya al tacho. El dijo que no le vaya a pedir un “anillo de compromiso”

“No le vayas a pedir el anillo, Alejandra. No le pidas el anillo a Said porque ahí se malogra todo”, finalizó la “urraca”.





