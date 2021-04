¡FUEGOOOOO! Según un informe del programa ‘Amor y Fuego’, Sheyla Rojas habría retomado su relación con el jugador de la selección peruana, Anderson Santamaría en Guadalajara.

Y es que Omayra, la amiga de la popular ‘Shey Shey’, regreso a México y estaría siendo el nexo entre la rubia y el pelotero del Atlas de México.

El rumor comenzaría a tomar fuerza en horas de la tarde cuando la mejor amiga de Sheyla y Santamaría subieron a la misma hora videos entrenando y en el mismo gimnasio. Mientras que la exconductora de Estas en Todas se encontraba en el baño del establecimiento modelando su ropa de deporte.

Recordemos que la modelo fue a México al ser invitada por el futbolista, pero ella decidió abrir su camino al llegar con su amiga, hecho que no le gustó a Santamaría y por el que decidió llamar a la madre de la expresentadora.

“Llamó mi mamá y me hizo el chongo de la vida, porque me dijo: ‘tú no tienes palabras, tú me prometiste’. Le dijo: ‘señora, usted sabe que yo le dije a usted que me voy a ocupar de ella, pero ella se quiere quedar y acá en Guadalajara es peligroso’, la asustó a mi mamá”, contó la exchica reality a las cámaras de Magaly TV: La Firme.

TE PUEDE INTERESAR