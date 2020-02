La conductora de televisión, Sheyla Rojas, estuvo como invitada especial en “En boca de todos” para formar parte de una divertida secuencia de nombre “Las cabinas del amor”. Sin embargo, fue sorprendida con un video donde se dejó en evidencia sus notables cambios físicos a través de los años.

Y es que recordemos que la popular ‘Shey Shey’ viene dándose algunos ‘retoquitos’ en su anatomía. Desde muy joven, cuando era anfitriona con una cabellera negra, hasta la actualidad, que luce un cabello rubio y unos despampanantes atributos.

Asimismo, Sheyla se pronunció sobre las críticas a las cirugías y dijo que siempre se ha manifestado a favor de los arreglitos.

“Yo obviamente leo los comentarios en el Instagram, las redes sociales, y obviamente el tema de las operaciones yo nunca lo he negado. Siempre he dicho que estoy a favor de los retoques, tengo un centro de estética y tengo que probar todos los tratamientos”, manifestó la ex de Patricio Parodi.

La ‘leona loca’ se habría realizado implantes de mamas, glúteos, afinamiento de nariz, entre otros tratamientos estéticos.

Por otro lado, la conductora confesó que actualmente estaría saliendo con un misterioso galán de nacionalidad extranjera.

