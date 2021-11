¿Quién es la novia de Shia LaBeouf? El polémico actor estadounidense, protagonista de “Transformers”, ha sido captado en un local de la cadena de restaurantes Chuck E. Cheese junto a su actual pareja Mia Goth, en Los Ángeles. Ambos pasaban el tiempo jugando videojuegos cuando fueron captados por unos paparazzi. Lo llamativo de la instantánea es que el artista podría convertirse en padres, por la prominencia del vientre de ella.

Lo cierto es que la pareja tiene un pasado muy cercano, a pesar del paso de los años. Ambos se conocieron en el rodaje de “Nymphomaniac”, película de Lars von Trier, donde la actriz hizo el papel de P. Luego, Mia apareció en el videoclip de “Haunted Loved” de Future Unlimited, dirigido por Shia.

La pareja estuvo junta desde 2013, con ciertos altibajos como la vez en que se pelearon en una calle de Alemania en 2015. La discusión fue tan alturada y violenta que un grupo de personas tuvo que llevarse al actor hasta al aeropuerto.

Ambos se casaron en 2016, en una sencilla que costó cerca de 700 dólares, con excentricidades para las celebridades como un Cadillac rosado y un imitador de Elvis Presley como personajes de la ceremonia. Sin embargo, se separaron y divorciaron en 2018. Así fue hasta que en 2020 se reconciliaron y ahora esperan un bebé.

¿QUIÉN ES MIA GOTH, LA NUEVA PAREJA DE SHIA LABEOUF?

Mia Goth, la actual novia y exesposa de Shia LaBeouf, es una actriz y modelo británica que cumplirá 28 años el 30 de noviembre. Su carrera inició desde 2013 con “Nymphomaniac”. Ese año también apareció como Sophie Campbell en la serie de televisión “The Tunell”.

Su carrera, no obstante, ha estado más ligada al cine. En 2014 participó en “Urraca” y, al año siguiente, dio vida a Milja en “The Survivalist” y a Meg Weathers en “Everest”. De igual manera, hasta 2020, ha participado en “A Cure for Welness”, “El secreto de Marrowbone”, la nueva versión de “Suspiria”, “High Life” y “Emma”.

Mia Goth y Shia LaBeouf estuvieron separados desde 2018 pero retomaron su relación en 2020 y ahora la pareja tendrá un hijo, de acuerdo a las más recientes fotografías en las que aparecen en un restaurante. Ese mismo año, Shia fue demandado por FKA Twigs por agresión sexual y maltrato físico y psicológico.

¿POR QUÉ TERMINARON MARGARET QUALLEY Y SHIA LABEOUF?

A inicios del 2021, una fuente del medio antes mencionado, dijo que, “están en diferentes lugares de sus vidas”, además, sugirió que la pareja terminó debido a las acusaciones de abuso que Shia LaBeouf enfrenta por parte de su exnovia, la cantante FKA Twigs.

Ellos fueron vistos juntos por última vez el día después de la Navidad del 2020 en el Studio City y anteriormente fueron vistos tomados de la mano en una caminata en Los Ángeles.

¿CÓMO FUE LA ACUSACIÓN DE FKA TWINGS CONTRA SHIA LABEOUF?

Cuando FKA Twings (Tahliah Debrett Barnett) apareció en la portada de la revista ‘Elle’ contando su valiente, Margaret Qualley compartió la publicación en su cuenta de Instagram por la misma, incluso escribió “Gracias”.

“Lo que pasé con Shia fue lo peor por lo que he pasado en toda mi vida”, dijo la cantante en una entrevista con The New York Times. “No creo que la gente piense nunca que me pasaría a mí. Pero creo que eso es lo que pasa. Le puede pasar a cualquiera”, agregó.

Por su parte, LaBeouf respondió a las acusaciones de la siguiente manera: “No estoy en posición de decirle a nadie cómo mi comportamiento los hizo sentir. No tengo excusas para mi alcoholismo o agresión, solo racionalizaciones. He sido abusivo conmigo mismo y con todos los que me rodean durante años. Tengo un historial de lastimar a las personas más cercanas a mí. Me avergüenzo de esa historia y lo siento por aquellos a quienes lastimé. No hay nada más que realmente pueda decir”.

Aunque la protagonista de “Las cosas por limpiar” no contó si también fue agredida por Shia LaBeouf, pero definitivamente, esa acusación influyó en la decisión de la actriz que interpreta a Alex.