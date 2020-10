Shirley Arica estuvo como invitada especial en el programa de “Magaly TV, la firme”, donde sorprendió a propios y extraños al revelar detalles inéditos de la relación tormentosa que vive hasta el día de hoy con Rodney Pío.

La popular ‘chica realidad’ confesó que el padre de su pequeña hija habría confundido las cosas y hasta le habría propuesto matrimonio hace algún tiempo.

"Él hace pocos meses me ha vuelto a pedir matrimonio con una sortija en la mano y yo le he dicho que no. Él sigue enamorado de mi y no me deja hacer mi vida y por eso viene y me insulta”, contó la modelo.

Al se consultada por Magaly Medina sobre sus sentimientos hacia Rodney Pio, la polémica modelo aseguró que no siente amor por el primo del 'Loco’ Vargas.

“No lo amo, porque para amar a alguien debes admirarlo, y a este señor yo lo dejé de admirar hace mucho. Soy yo la que avanza este barco sola, y la verdad que él en vez de ayudarme, lo que hace es retrasarme", expresó indignada.

