La modelo Shirley Arica se pronunció con un contundente mensaje en medio de la polémica en “El poder del amor”. La ‘chica realidad’ se mostró emocionada por ver a su hija en las próximas semanas.

Según relató Shirley Arica en las historias de Instagram, lo único que le importa en este momento es su hija Skylar, dejando entrever que los asuntos que han ocurrido en el reality no le afectan.

“Lo único que voy a pensar en estas semanas que quedan para terminar El Poder del Amor... es en ti SKY. Eres lo único que me centra. No me importa absolutamente nada más... a buen entendedor... ahora sí, buenas noches”, señaló Shirley Arica.

Foto: Instagram Shirley Arica

Shirley Arica a salvo

De otro lado, Shirley Arica se pronunció sobre el huracán que causó destrozos en Turquía, principalmente en Estambul, en las últimas horas.

La ‘chica realidad’ reveló que se encuentra bien, al igual que la producción: “Gracias a las personas y medios de comunicación que se preocuparon por mí, como muchos saben hubo un huracán aquí en Turquía... todos estuvimos grabando en esos momentos y gracias a Dios no fuimos partícipe, estamos bien, les mando un beso enorme y nuevamente gracias por la preocupación”.

VIDEO RECOMENDADO

Usuarios captaron en video el incendio en el Jockey Plaza

Usuarios captaron en video el incendio en el Jockey Plaza

TE PUEDE INTERESAR