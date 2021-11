Shirley Arica sorprendió a propios y extraños al pedirle a sus seguidores que no voten por ella para que siga en “El Poder del Amor”, debido a que ya no quiere continuar en el reality que se lleva a cabo en Turquía. No obstante, la modelo ha recibido múltiples críticas en las últimas horas y decidió responder a ello.

“A ver, yo puedo querer muchísimas cosas, pero no depende de mí. Soy mamá y, para las que son mamás, me van a entender. Nunca en mi vida he estado separada tanto tiempo de mi hija y la extraño con el alma, es natural lo que yo estoy sintiendo”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la polémica modelo confesó que el único motivo por el que quiere volver al Perú, es por su pequeña hija, a quien no ve hace más de cuatro meses.

“Querer irme para estar con ella, besarla y abrazarla. No tengo un motivo, no es por alguien especial que yo me quiera ir, dejen de crearse cuentos en la cabeza, dejen de estar metiendo a terceras personas que no tienen nada que ver en lo que yo pueda querer o en lo que yo estoy sintiendo ahorita”, manifestó.

Sin embargo, Shirley Arica aseguró que durará en el reality, el tiempo que decida el público. “Seguiré hasta donde no pueda más. Lo dejo en manos de Dios. Y si escribí eso fue porque fue una forma de desahogarme...”, finalizó.

