Todos vuelven a la tierra en que nacieron. Pese a la poca difusión del reality ‘El Poder del Amor’ en Perú, Shirley Arica está recibiendo bastante apoyo en redes sociales y se perfila como una de las ganadoras. Sin embargo ella prefiere regresar al Perú.

Su lengua sin filtros y su estilo, han hecho que la popular ‘chica realidad’ tenga apoyo de sus compatriotas y de extranjeros a los que les parece divertida o atractiva su peculiar forma de ser y de enfrentar las cosas.

La peruana obtuvo la mayor cantidad de votaciones e incluso se hizo un hashtag en Twitter en señal de apoyo a la examiga cariñosa de Jean Deza.

“No veo la hora de regresar a mi país y a las personas que me apoyan les pido que ya no voten por mí. Ojalá esta semana pueda regresar. No llegué aquí por ganarme un premio y lo que vine a experimentar ya lo hice y siento que ya cumplí mi tiempo aquí ... Extraño mucho y muero por volver”, fue lo que escribió la modelo en su cuenta oficial de Instagram.

