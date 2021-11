La modelo Shirley Arica la rompe con su estilo en el reality internacional que alberga a famosos de diferentes países latinoamericanos y donde es conocida según Sebastián Tamayo, por ser la más grosera de todos los participantes y una usuaria de Tik Tok, realizó un clip, donde se argumenta la acusación del colombiano.

“Se queja del trato de Sebastián por un día que explotó, pero ella todo el tiempo es grosera con él”, fue así como la seguidora del programa ‘El poder del amor’, defendió al colombiano Sebastián y su video donde se ven algunas de las groserías de la peruana Shirley, ya alcanzó más de 700 mil visualizaciones.

En el clip, se puede ver a la pareja discutiendo, pero siempre con una Shirley dominante y recalcando en todo momento: “así soy, esto es lo que hay, si no te gusta te puedes largar”.

En todas las discusiones que tiene con el colombiano Sebastián Tamayo, él le pide que se calme, ya que la ‘chica realidad’ despotrica de forma grosera contra él, sin reparos y al intentar tranquilizarla, ella responde: “Soy una persona que no puede fingir como otras, que fingen amor, que fingen estar molestos, yo no, porque actriz no soy”.

