¡Fuertes declaraciones! Durante la última edición del programa “El Poder del Amor”, el colombiano Sebastián Tamayo tuvo fuertes calificativos contra Shirley Arica, quien le reclamó sobre los motivos que provocaron el fin de su romance. Frente a ello, cientos de usuarios en Twitter no perdonaron esta falta de respeto y expresaron su total apoyo a la modelo.

Todo habría ocurrido en el capítulo 72, cual el colocho aseguró que él y la popular ‘chica realidad’ no tienen los mismos intereses y que por eso decidieron tomar caminos separados. Sin embargo, Shirley rechazó completamente su versión y dejó entrever que el distanciamiento coincide con el acercamiento que tuvo el extranjero con Jessica Stonem.

Frente a ello, Arica le reclamó a su expareja el haberle responsabilizado por la ruptura. “Vienes acá a echarme toda la culpa a mí del problema y dejar como si tú fueras la víctima y no es así”, dijo bastante ofuscada.

¿Qué fue lo que le dijo Sebastián Tamayo a Shirley Arica?

Por su parte, Sabastian no se quedó callado y tuvo fuertes declaraciones para Shirley Arica. Incluso hasta la conductora principal, Vanessa Claudio, tuvo que meterse para poner “paós fríos” a la situación.

“Me cansé que me mandaras a la mier**. Esa es la clase de mujer que tú eres, (…) Te he tenido mucha paciencia, mucha. Toda Latinoamérica sabe la clase de grosera que eres, todo el mundo lo sabe. No me vengas a inventar maricad*”, expresó el modelo colombiano.

“Si exigen respeto, también denlo. Den el ejemplo. Pueden llegar al mismo punto sin utilizar palabras groseras”, sentenció la conductora del programa turco.

Usuarios apoyan a Shirley

Tras esta fuerte pelea, cientos de usuarios no dudaron en mostrarle su apoyo a Shirley Arica con hastag “#Shirleyestamoscontigo”. Asimismo, cuestionaron a Sebastián Tamayo por su falta de caballerosidad y por haber terminado su relación.

“Decías que la querías y la atacas”, ”No te quedas atrás, cuando te enojas también dices cosas muy fuertes ofensivas, bájale también 2 rayitas a tu impulso”, “Ya fue Sebas te me caíste”, Pregona con ejemplo”, fueron algunos de los comentarios en la red social.

