El modelo Patricio Parodi se negó a responder quién le parece la más bella: si Flavia Laos o Luciana Fuster. Todo ocurrió durante el programa “En boca de todos” de este jueves 28 de octubre.

“A mí me parece que las dos son muy guapas”, respondió Patricio Parodi a la pregunta de Tula Rodríguez. El capitán de los ‘guerreros’ se puso muy nervioso y terminó diciendo que tienen “bellezas distintas”.

“En cuanto a rostro ambas son bellas, no sé, de repente alguna tiene más fuerte que la otra ¿no? En el sentido de talento, de hacer cosas, en cuanto a belleza... son bellezas distintas”, comentó Patricio Parodi.

Y aunque Patricio Parodi insiste en que solo es amigo de Luciana Fuster, se negó a responder si Flavia Laos le parecía más bella: “Mi única pareja, mi ex ha sido Flavia Laos, con Luciana somos amigos, hoy en día con Flavia somos amigos también y me llevo bien con ambas, y prefiero dejarla ahí también porque se va a generar una polémica que no quiero generar”.

El chico reality se refirió al ampay de su cumpleaños, donde supuestamente habría estado con Luciana Fuster: “Es que hace poco también ya viví una vendida de humo increíble por los vecinos, así que hay que dejarla ahí nomás”.

Fuente: América Televisión

