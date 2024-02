¡FUEGO! En medio del la polémica que rodea a Christian Domínguez tras la difusión de su último ampay, el popular Beto Ortiz estaría echando más leña al fuego tras lanzar un adelanto del programa ‘El Valor de la Verdad’ de Shirley Arica en 2019 y cuya edición no fue transmitida.

En la promo del programa, la modelo hizo impactantes revelaciones sobre Christian Domínguez y dio detalles de un encuentro ‘hot’ que habría tenido con el cantante.

En la entrevista, Beto Ortiz le pregunta si es que alguna vez Christian Domínguez la había ‘chapado’. “ Yo me quedé en la sala con Christian, me saqué la parte de arriba y me eché boca abajo, y en eso siento a alguien que se sube encima mío y me empieza a acariciar, me comenzó a paletear ”, narró la modelo en aquella ocasión.

Shirley Arica también fue vinculada con Christian Cueva

Pero las sorpresas no terminaron ahí. En la misma edición, la modelo reveló detalles de una “encerrona” con Yoshimar Yotún, Luis Advíncula y Christian Cueva, quien en ese momento estaba casado.

“¿ Te dijo Cueva que estaba mal la relación con su esposa ? ”, pregunta el periodista.

“ Me dijo que las cosas con ella no iban bien, que se iba separar, que por qué una chica tan linda está sola... se puso como que no podía bailar, me decía ‘qué miras, a dónde vas, quién es él’, quería seguir tomando en otro lado, yo me quería ir a mi casa, me quiso llevar a otro lado. Me insultó cuando bajo del carro porque yo tiro la puerta, me dijo que le había robado plata de su billetera, se quedó traumado ”, contó la ‘Chica realidad’

“ Solo van los convocados, estaba Advíncula, Yotún, Cueva. Me afano Cueva, me acompañó al baño. Se iban desapareciendo, cada uno se metía su minipartido, un arroz con pollo esa reunión ”, agregó la modelo.