¡Fuerte y claro! Shirley Arica estuvo enlazada con el programa “Amor y Fuego” para revelar que la justicia por fin está de su lado, y que Rodney Pío Dean, padre de su pequeña hija, podría ir a prisión si no paga la cantidad de dinero que debe por la pensión de alimentos.

Y es que recordemos que la modelo aseguró que el primero del ‘Loco’ Vargas le debe cerca de S/ 40 mil soles de devengados. Por su parte, el padre de familia aseguró que la ‘chica realidad’ con todo esto solo le estaría haciendo daño a su pequeña hija.

“Lamentablemente es tan escasa de cerebro que ella no piensa en ello y no sabe lo que perjudica a nuestra propia hija (...) No me deja verla, yo debó, sí, obviamente no le estoy pasando lo de antes, yo lo he dicho, pero tampoco es que le deba esa cantidad de plata”, expresó.

“Yo mostraré mis pruebas y ellas las suyas, mientras tanto que hable lo que quiera hablar y que cuelgue lo que quiera colgar. Ella puede decir que yo le debo 100 mil o 200 mil soles, yo también tengo mis vouchers. Solo que a ella le gusta hacer show, hacer payasadas, que lo haga sola”, agregó Pío.

En ese sentido, Shirley Arica mencionó que de no demostrar todo aquello que está declarando Pío Dean, podría ir a prisión en el lapso de dos o tres meses.

“Lo están admitiendo en la lista de deudores. Tiene tres días para probar lo que él dice, y luego serán dos o tres meses para el proceso, y si no cumple, se va a prisión. Yo ya estoy cansada de esperar, no quiero conciliar, ya lo intenté de todas las maneras”, dijo molesta.

Rodney Pío podría ir a prisión si no paga lo que debe de la pensión de alimentos de su hija - Ojo

