¡Fuerte y claro! Rodney Pío Dean decidió responderle con todo a Shirley Arica, quien lo acusó de “mal padre” por no cumplir con la pensión de su hija, así como también la deuda por cerca de S/ 40 mil soles por pensión de alimentos.

“Este tema viene desde el 2017 que yo hice la demanda. Él en devengados me debe como cerca de 40 mil soles, no me pasa hace cinco meses y todos los gastos los vengo cubriendo yo, el departamento, colegio, todo”, dijo la modelo.

Por su parte, el primo del ‘Loco’ Vargas negó tajantemente las afirmaciones de la popular ‘chica realidad’. Incluso, mencionó que es ella la que lo está separando de su menor hija.

“Tengo todo, como siempre, la vez pasada también me senté en ‘Amor y Fuego’ y tenía todo, enseñé mis vouchers, pero no voy a estar así de payaso. Si la gente le cree, ya no es mi problema”, expresó muy molesto.

“Yo tengo una grabación donde yo le pregunto: ‘¿Yo te pegué esa vez que me quedé detenido? ¿Yo te hice eso en la cabeza?’ y ella me dice no. O sea, ella se golpea sola y me deja detenido, y luego se arrepiente porque es una mentira que ella hizo. En cualquier día la sacaré para que vean y conozcan lo cínica que es esa mujer”, finalizó.

Rodney Pio le responde con todo a Shirley Arica por acusarlo de no cumplir con su hija - Ojo

