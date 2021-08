La modelo Shirley Arica se mostró muy afectada al hablar del asesinato de uno de sus mejores amigos, Carlos Alfonso Garay Romero.

Desde Estambul, Turquía, lugar donde se encuentra grabando un reality, la ‘chica realidad’ pidió a la prensa que no le pregunten sobre la muerte de su amigo.

“Quisiera grabar este video para que por favor la gente de allá, me refiero a los medios, no me estén llamando porque no voy a contestar, no quiero hablar del tema”, dijo entre lágrimas.

Shirley Arica admitió que está pasando por un momento complicado: “Yo, como todas las personas que lo conocemos, estamos muy afectados obviamente con la noticia. Él fue una persona muy importante para mí, lo quiero mucho y siento una impotencia grande de no poder estar ahí en estos momentos”.

“Simplemente decir eso para que ya no me estén llamando porque no es nada fácil y no quiero hablar más de ese tema. Espero que comprendan en verdad, gracias”, concluyó la modelo.

Cabe resaltar que Carlos Alfonso Garay Romero fue asesinado de 14 balazos el último fin de semana. Iba al votante de un auto y el sicario también mató a uno de sus amigos e hirió a otro

La PNP no descarta un ajuste de cuentas en el asesinato del “rey de los privaditos”.

Fuente: Instagram Shirley Arica

