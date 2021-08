La modelo Shirley Arica, quien viajó a Turquía para participar del reality internacional “El Poder del Amor”, derramó algunas lágrimas al hablar de su hija Skylar, de 6 años de edad.

La popular ‘chica realidad’ reveló que llevó a Estambul un juguete de su pequeña, pero que lo perdió en el avión.

“Traje un peluche de mi hija, pero se me cayó en el aeropuerto, no sé donde se cayó (...) nunca he estado separada de mi hija. Ella sabe que es por un propósito, sabe que tenemos muchas metas para ella y para mi”, comentó, dolida, al programa ‘Mujeres al Mando’.

Luego, indicó que no habla mucho con la menor porque no soporta escucharla llorar.

“No hablamos mucho, porque ella es igual de llorona que yo, de hecho que cuando hablamos lloramos las dos, por eso preferimos no hablar, nos comunicamos más por audio. Yo le pregunto si quiere que la llame, pero dice que no, porque no quiere llorar. Hablamos poco”, comentó la modelo, quien viajó al lado de Austin Palao.

“Mi hija es una mujer fuerte, a pesar de ser tan chiquita, es muy madura, para que ante cualquier cosa que le pase en la vida, no se derrumbe. Que se haga respetar, que no permita que nadie le falte el respeto”, agregó la joven de 31 años de edad.

¿Quién es el novio de Shirley Arica?

Shirley Arica actualmente no tiene una pareja sentimental. Su último novio fue Jean Deza, a quien acusó por violencia física.

El padre de su hija es Rodney Pío. Shirley Arica denunció que su expareja no le enviaba el dinero de la pensión de alimentos de su hija Skylar y por esta razón, Rodney Pío corría el riesgo de ir a prisión.

“Lamentablemente es tan escasa de cerebro que ella no piensa en ello y no sabe lo que perjudica a nuestra propia hija (...) No me deja verla, yo debó, sí, obviamente no le estoy pasando lo de antes, yo lo he dicho, pero tampoco es que le deba esa cantidad de plata”, dijo el primo del ‘Loco’ Vargas al respecto.

