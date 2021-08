La modelo Shirley Arica sorprendió a propios y extraños al hablar de su hija en medio de su viaje a Estambul, Turquía, donde participará en el reality “El Poder del Amor”.

En su cuenta de Instagram, la ‘chica realidad’ contó que Skylar está al cuidado de su abuela: “Tema complicado para mí, mi debilidad. Está con mi mamá, sabe que estoy trabajando, sabe que termino y volando me voy por ella”.

La modelo admitió que extraña mucho a su hija y que fue muy complicado aceptar participar en el reality internacional, ya que esto la obligaba a separarse de su hija.

“Sí la extraño, la re extraño, es super difícil, fue muy difícil para mí tomar esta decisión, pero tengo muchos porqués. Lo bueno de esto es que mi familia me está apoyando, mi mamá, sobre todo, porque es quien está a cargo de ella”, explicó Shirley Arica.

“A veces en la vida tenemos que tomar ciertas decisiones para lograr ciertas cosas”, agregó.

La ‘chica realidad’, entre lágrimas, señaló: “Ella sabe que la amo con toda mi alma, que la extraño muchísimo. Mis amigos, gente cercana a mí sabe cuánto me tomó tomar esta decisión, no sé que más decir, me pongo muy triste cuando hablo de ella”.

Fuente: Instagram Shirley Arica

