La modelo Shirley Arica se pronunció ante unas imágenes con un supuesto nuevo galán. A través de Instagram, la ‘chica realidad’ decidió hacer algunas aclaraciones sobre su vida amorosa.

“[...] Fui a cenar con unos amigos y saliendo del restaurante me grabaron y me hicieron varias preguntas que no respondí, pero lo pienso hacer por aquí para que sea público, para que la gente sepa”, dijo Shirley Arica en las historias de Instagram.

Según la modelo, actualmente no tiene pareja y está cansada que la vinculen con todos sus amigos.

“No tengo novio, estoy soltera y ya me incomoda porque cada vez que me ven con alguien dicen que tengo novio, entonces ya es fastidiante, me fastidia bastante, más bien me espantan a los galanes”, aseguró entre risas.

Shirley Arica reveló que el hombre que aparece con ella en unas imágenes es solo su amigo: “Él es un amigo con el que salí hoy día, éramos un grupo pero no entrábamos todos en la camioneta de mi otro amigo, así que salí con él aparte y me comenzaron a preguntar si somos salientes, si tengo algo con él”.

“No, no tengo nada con él, lo conozco hace muchos años, somos muy buenos amigos y es todo lo que hay, simplemente para aclarar”, sentenció.

Fuente: Instagram Shirley Arica

TE PUEDE INTERESAR