Shirley Arica al parecer está cansada de los ataques y criticas tras revelar que retomó su relación sentimental con Jean Deza. Y es que la ’chica realidad’ pidió que la dejen “ser feliz” disfrutando sus vacaciones en las playas del norte de nuestro país, y que ya no le mencionen a Jossmery Toledo.

En declaraciones que subió Rodrigo González a su cuenta oficial de Instagram, Shirley se mostró indignada y aseguró que está viviendo una feliz etapa en su vida.

“¿Pueden dejarme ser feliz y tranquila? Que no vivo pendiente de la gente, ni de lo que opinen. Mi instagram y mi vida no se mueve entorno al resto, no tengo por qué mandar indirecta a nadie. Estoy pasándola bien y punto”, manifestó la modelo para el programa de ’Peluchín’.

“A mi poco o nada me interesa la verdad lo que piense el resto”, agregó la polémica modelo.

