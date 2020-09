La modelo Shirley Arica siguió mandando sus misiles luego de confirmar una relación sentimental con el futbolista Jean Deza.

Tras hablar con el programa “Amor y Fuego”, Shirley Arica mandó a trabajar a la expolicía Jossmery Toledo, luego de que dijera que tras el fin de su relación con Jean Deza podrá hacer cosas que no podía.

“Dios sabe por qué hace las cosas, me quito un peso de encima. Ahora si podré hacer las cosas que tanto me gustaba como entrenar, estudiar, trabajar y más cosas que no podía hacer”, fue entre las cosas que escribió Jossmery Toledo.

Al respecto, Shirley Arica dijo: “Sobretodo para trabajar ¿no? Va a tener mucho tiempo (...) Todos sabemos que no trabajaba”.

Sobre si va a convivir con Jean Deza, Shirley Arica remarcó que eso no pasará y volvió a recalcar que ella paga su departamento con su trabajo.

“Yo no voy a convivir con él porque yo tengo un departamento, en el que yo vivo con mi hija y yo pago porque yo trabajo...y si en algún momento viviremos juntos, bueno se verá luego, pero ahorita no”, finalizó.

