No aprende. Shirley Arica celebró el último viernes su onomástico número 32 y como la fecha no podía pasar desapercibida por la modelo no dudó en invitar a sus amigos a una reunión pese a que estamos en pleno estado de emergencia y están prohibidas las reuniones sociales.

Sin embargo, para la “Chica realidad” lo primero era festejar a lo grande y olvidarse por un momento de la cuarentena impuesta por el gobierno por la pandemia del Coronavirus. La modelo colgó varios videos en su cuenta de Instagram donde muestra los globos, bocaditos que recibió de canje por algunas marcas que publicita.

En otro momento cuelga algunas fotos de sus amistades, entre ellas de la bailarina Kathie Reds con quien celebró a lo grande su onomástico. A esta reunión también se hizo presente un caballero al cual solo le poncha los pies. Y luego se muestra emocionada por los regalos que recibió de una personal especial.

SIN GUARDAR EL METRO DE DISTANCIA

Pero lo más sorprendente vino después, cuando Kathie Reds cuelga un video para Tiktok donde Shirley aparece con ella y otras amigas sin guardar el metro distancia y mucho menos usando mascarilla. No olvidemos que la modelo de bolsillo semanas atrás fue detenida por la Depincri de Bellavista en el distrito de San Miguel por haber participado en una reunión bebiendo alcohol y con música a alto volumen en plena cuarentena.