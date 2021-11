Shirley Arica ha llegado a sumar un gran número de fieles seguidores tras participar en el programa El poder del amor. Tanto es el revuelo que está causando la ‘chica realidad’ que su club de fans llamado “Fandom Shirley Arica” se unieron para comprarme regalos y enviárselos hasta Turquía, donde vive actualmente por el reality.

Ante esto, la peruana se mostró muy emocionada en redes y agradeció no solo el presente de sus fans sino también todo el apoyo que está recibiendo en las redes sociales.

“Me siento llena y feliz. No sé cómo explicar con palabras. Muchas gracias. Nunca me imaginé tener tanto apoyo de la gente en especial de mi fandom (...). De verdad se pasaron y se lucieron. Los amo infinitamente y gracias por todo el apoyo que siempre me dan”, acotó.

Por otro pidió a sus seguidores que sigan votando para que pueda ser la líder de la casa de las chicas y, de esa forma, no sea eliminada en las próximas galas de El Poder del amor.

Recuerde que para votar por la compatriota puede ingresar a www.elpoderdelamor.tv

Usuarios apoyan a Shirley

Tras esta fuerte pelea, cientos de usuarios no dudaron en mostrarle su apoyo a Shirley Arica con hastag “#Shirleyestamoscontigo”. Asimismo, cuestionaron a Sebastián Tamayo por su falta de caballerosidad y por haber terminado su relación.

“Decías que la querías y la atacas”, “No te quedas atrás, cuando te enojas también dices cosas muy fuertes ofensivas, bájale también 2 rayitas a tu impulso”, “Ya fue Sebas te me caíste”, Pregona con ejemplo”, fueron algunos de los comentarios en la red social.

