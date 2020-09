Poco le duró. La exporrista Shirley Cherres sorprendió al gritar a los cuatro vientos que se encuentra nuevamente soltera y sin compromiso. Y es que la modelo reveló que terminó su reciente relación con José Manuel Paredes porque era muy “inmaduro” y hasta se peleaba con sus fanáticos.

“Bueno, las relaciones son así, empiezan y acaban, fue bonito mientras duró. Duramos un mes y tres semanas (...) Fue una celebración bonita, pero su inmadurez y celos lo arruinaron todo”, manifestó.

Asimismo, Shirley asegura que el joven al parecer no se adaptó al mundo de la farándula, pues en varias ocasiones se olvidaba que ella es un personaje público.

“Es que se peleaba con mis fans, no podía recibir un mensaje bonito, que ya estaba contestándoles feo, parece que no se dio cuenta de que estaba con una persona del medio artístico, así que le dije: ‘Hasta aquí no más’. Ha sido un tonto, pero continuaré con mi vida. Seguiré trabajando, no estoy triste porque ya era feliz antes de que él apareciera en mi vida”, expresó a Trome.

