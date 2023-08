Shirley Cherres hizo fuertes revelaciones sobre las conocidas ‘Chicas Tulum’, quienes presumen de sus lujosos viajes, compras y al parecer tendrían una relación con un galán al que no dejan ver en sus redes sociales pero sería quien pagaría por el tipo de vida ostentosa que dejan lucir en redes sociales.

La ahora modelo de OnlyFans, recordada por su etapa como porrista en el Sport Boys sus polémicas relaciones sentimentales se sinceró en una entrevista para el podcast “Café con Chevez” en el que se animó a contar de algunas propuestas que ha recibido y comentó sobre la posibilidad de volver a ser parte del reality de convivencia ‘La Casa de Magaly’.

¿Qué dijo Shirley Cherres de las llamadas ‘Chicas Tulum’?

La modelo no es ajena a la redes sociales por lo que está bastante enterada del tipo de vida que llevan las populares ‘Chicas Tulum’, que han despertado más de una controversia al mostrar los costosos regalos y lujosos viajes que parecen no estar a la par de los ingresos que tienen. Este detalle ya ha sido comentado anteriormente en diferentes oportunidades por los principales programas de espectáculos y esta vez la ex porrista lanzaría polémicos comentarios.

“Yo tengo un carácter muy especial, yo soy muy dependiente, no soy feminista. Yo sé que si viajo con alguien voy a estar a su disposición y hablando las cosas como son, Te va a agarrar y te va quitar la ropa cuando le dé la gana , te va comprar también la ropa, pero también va lo otro. Tú sabes a lo que vas y la verdad no”, comentó la rubia.

¿Invitaron a Shirley Cherres ser una ‘Chica Tulum’?

Además, Shirley Cherres reveló que existen ciertas ‘agencias’ que han organizado catálogos para ofrecer compañía a hombres adinerados, permitiéndoles acceder a mujeres de ‘Chollywood’. La modelo indicó que recibió algunas ofertas pero nunca las aceptó, así lo reveló en una entrevista para ‘Trome’.

”A mí me escriben varias agencias (...) que te escriben y te dicen que eres el perfil de personas con mucho dinero, donde están las que van a Tulum que les dicen de todo a las chicas y te ofrecen tres días o cinco días, es por paquete. El shopping, lo que tu quieras comer, eso es fuera de lo que te van a pagar, a mí me han ofrecido la primera agencia me ofreció 80 mil dólares por dos días”, reveló.





