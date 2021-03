Shirley Cherres sorprendió a propios y extraños al revelar que se encuentra muy ilusionada con un misterioso galán que es muchos años mayor que ella, y que la viene conquistando día a día. Y es que la exporrista no quiso brindar el nombre del caballero, pero sí dijo que se trataría de un congresista.

“Decidí cuidar mi vida privada y no exponerla más, pero no puedo negar que hay alguien especial y se está esforzando para ganarse mi corazón, así que vamos a ver cómo me va. Ojo, no es futbolista, es una persona mayor, político, abogado, empresario y es congresista. Es muy bueno, respetuoso, galante, generoso y me entiende mucho”, comenzó diciendo.

“No puedo dar el nombre, porque le estoy poniendo mil pruebas (para darle el sí). Después de todo lo malo que pasé, no estaba dentro de mis planes estar con alguien , pero las cosas se dieron y lo conocí por el destino”, agregó.

Asimismo, la modelo también mencionó que el congresista goza de una buena vida de lujos, pero que a ella eso no le llama mucho la atención.

“No me puedo quejar, es un hombre muy bueno, tiene sus buenos autos, su yate, tiene una súper residencia, pero lo material es algo que no me llama mucho la atención porque siempre he trabajado y siempre me he valido por mí misma. No soy una mujer interesada”, dijo a Trome.

