Magaly Medina utilizó unos minutos de su programa para referirse a la pelea televisiva que vienen protagonizando Natalie Vértiz y Janet Barboza.

Como se recuerda, el programa “América Hoy” difundió un video de la ex Miss Perú. En las imágenes se observa a la modelo con los cachetes más grandes que ahora, por lo que los conductores señalaron que se habría realizado una bichectomía.

“Yo lo que le voy a decir a ella (Natalie) es que no se meta contestarle, porque eso es como caer a un nivel de acequia. Ella tiene que ser como siempre, una dama que no se puede ensuciar los zapatos y no puede bajar al nivel del insulto gratuito. Ella (Janet) no mide su vocabulario, y como nadie la va a demandar porque no es nada importante, sigue insultando como le da la gana”, sostuvo la “Urraca”.

“Natalie Vertiz se ha sentido fastidiada porque le han sacado las cirugías que se ha hecho, entonces le provoca responder pero yo te aconsejo que no lo hagas. A mí déjame, yo estoy de salida en la tele, tú das para más”, añadió.

Cabe indicar que Janet Barboza realizó un polémico comentario contra Natalie Vértiz, cuando quiso defender sus cirugías y ‘arreglitos’ en el cuerpo. “Tanto dicen que yo me hecho tantas cirugías... después de haber visto a Natalie Vértiz... Yo solo me hecho la puntita de la nariz”, sostuvo la popular “Rulitos”.

TE PUEDE INTERESAR