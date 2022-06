Shirley Cherres sorprendió a propios y extraños al confesar que dejará la plataforma de OnlyFans para dedicarse a otros proyectos. Y es que la modelo confesó que gracias a esta plataforma logró pagarse su carrera de Gestión Pública.

“Si tuve muy buena acogida con Onlyfans, no me puedo quejar. Yo me pagué mi carrera de Gestión Pública porque mi mayor inversión han sido mis estudios”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la exporrista del Sport Boys señaló que quiere aperturar un spa con el dinero que le quedó de sus ingresos en la conocida plataforma para adultos.

“Además, pienso poner un spa y he logrado comprar muchas máquinas... Yo me retiro de la cuenta de Onlyfans porque no tengo tiempo, estoy viendo más la reapertura de mis pollerías que cerré por pandemia y la apertura de mi spa en Miraflores”, finalizó diciendo a El Popular.

