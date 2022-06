se presentó en ‘En boca de todos’ y ofreció detalles del incidente que vivió el fin de semana en un avión que la trasladaría de Chiclayo a Lima. “Se me acercó un policía varón y se fue porque no me quería bajar. Trajeron una policía femenina. Yo sentí que, cuando traen una policía del mismo sexo, me iban a enmarrocar. No era necesario que traigan una policía femenina cuando ya había personal policial”, declaró. (Fuente: América TV