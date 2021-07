Shirley Cherres no se calló nada y arremetió con todo contra Janet Barboza tras su desempeño en “Reinas del Show”. Y es que la exporrista asegura que es “muy divertido” ver a la conductora en la pista de baile.

En ese sentido, la modelo comentó que esta nueva temporada del reality de baile es como “un adelanto del circo en nuestro país”, haciendo referencia al ver bailar a la conductora de “América Hoy”.

“Siendo la señora Barboza una persona con tantos años en la televisión conduciendo un programa de cumbia y que no sepa bailar, pues llama la atención, ni siquiera sabe una coreografía básica. Ha sido gracioso, chistoso, me he reído mucho y bueno, parece que se ha adelantado la temporada de circo”, comenzó diciendo.

“Gisela tiene años de experiencia y es marketera, porque es lógico que en un show de baile ponga a personas demuestren su talento”, agregó.

Asimismo, Shirley Cherres aseguró que en ‘Reinas del Show’ hay muchas personas “mala vibra”, aparte de Janet Barboza.

“Pero en ese programa hay varias víboras, como la chica Milena, quien es solapa, y la señora Barboza, que es una víbora conchuda... Eso es parte del show”, finalizó.

