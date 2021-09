Shirley Cherres sorprendió a propios y extraños al contar que se encuentra llevando la carrera de Gestión Pública. Y es que la modelo compartió parte de los que son sus notas superiores.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la exporrista comentó que su esfuerzo está cobrando sentido, pues reveló que solo se saca puros 20.

“Cómo muchos saben que estoy estudiando Gestión Pública, hoy me toco dar mi examen y lo comparto porque estoy muy feliz, mis 3 primeros exámenes me saque 19, 18, 19 y hoy ya me tocaba un 20″, comenzó escribiendo como descripción del pantallazo con sus notas sobresalientes.

“Siempre me ha gustado estudiar y más aún en pandemia, la verdad que querer es poder, poco a poco sigo cumpliendo más sueños. Gracias a Dios”, finalizó.

