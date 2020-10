Jossmery Toledo estuvo enlazada con el programa “Amor y Fuego” y contestó luego de que Shirley Arica asegurara que ella solo quiere colgarse de algún futbolista o chico reality para hacerse conocida.

La expolicía Jossmery Toledo descartó ser amiga de la modelo Shirley Arica y le envió un fuerte mensaje:

“No somos amigas. Yo no me he peleado con nadie. Si ella quería (a Jean Deza), se lo entregaba con moño y todo”, respondió.

Jossmery Toledo agregó que no le interesa si Shirley Arica y Jean Deza retoman una relación, pues ella ya cerró ese capítulo de su vida.

“Si ella quiere volver con él es su problema, yo no me meto en sus líos, felicitaciones es más. Si ella quiere volver, no sé. Yo la verdad que ese capítulo de mi vida ya lo cerré”, acotó.

Hace unas semanas, Shirley Arica dejó entrever que Jossmery Toledo le escribiría a varios chicos realitys y futbolistas, pero que esas conversaciones aún no han salido a la luz.

