La experiodista Sigrid Bazán arremetió contra George Forsyth luego que este pidió “calma” a los peruanos y afirmó que no era momento de salir a marchar a las calles.

En su cuenta de Instagram, Sigrid Bazán publicó un video donde contó que aunque hace mucho no entra a Twitter, ahora sí lo hizo y encontró las declaraciones del candidato a la presidencia.

“Hace tiempo no leía Twitter o leía poco por salud mental, la verdad, en estos tiempos tan difíciles, pero la verdad es que siempre va a haber personas que te digan que no es momento, no es tiempo, ahora no”, señaló.

Asimismo, la influencer invitó a los adolescentes y jóvenes a protestar: “Que nadie te diga no es momento, no es tiempo, todavía no, no están preparados. Si nunca has marchado, mándate, marcha, protégete pero sal. Si nunca has estado seguro y hoy en día sientes esa necesidad, esa convicción, esa impotencia, siempre el momento lo escoges tú”.

“Miren cómo cambia de versión el señor Forsyth. Cuando solo estás preocupado por tu postulación vs cuando te aseguran que habrá elecciones... ¿O es que el primer tuit fue del CM?”, señaló la exconductora de Latina en Twitter.

“Eso es lo que pasa cuando no sales de tu burbuja. Agachas la cabeza y te quedas callado. Como Vizcarra, como el Congreso, como Forsyth...Solo saltan cuando les conviene”, señaló en otro mensaje de Twitter.

Sigrid Bazán contra George Forsyth - diario ojo

VIDEOS RECOMENDADOS

Patricio Parodi habla de sus planes de boda con Flavia Laos

Patricio Parodi y Flavia Laos - diario ojo

TE PUEDE INTERESAR