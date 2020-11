Sigrid Bazán se enfrentó a un usuario que la criticó duramente por participar en las marchas en contra de la vacancia de Martín Vizcarra.

A través de su cuenta de Instagram, la influencer invitó a sus seguidores a salir a las calles a ejercer su derecho a la protesta; sin embargo, un usuario no dudó en cuestionar los motivos de su participación en la marcha.

“Ahora marchas porque tu marido se va a quedar sin mermelada!!”, escribió el usuario.

La exconductora no se quedó callada y tildó de “machista” el comentario del usuario: “No tengo marido, machista! Con quien estoy o no, no es tu problema. Vaya a llorar a otro lado”.

Recordemos que el último domingo, Sigrid Bazán anunció que se retiraba de Latina, donde presentaba “90” y “Reporte Semanal”, aunque no contó por qué tomaba esta decisión.

Foto: captura Instagram Sigrid Bazán

VIDEOS RECOMENDADOS

Magaly Medina y su esposo viajaron a Estados Unidos

Magaly Medina viajó a Miami - diario ojo

TE PUEDE INTERESAR