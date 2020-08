Pasa la página. Nos referimos a Silvia Cornejo, quien ha preferido olvidar el polémico comportamiento que tuvo con su expareja Jean Paul Gabuteau en plena calle, arriesgando su vida por los celos. Ella sorprendió hoy al aparecer muy tranquila, sin llamar la atención; pero, al final de su bloque sorprendió cantando y bailando una curioso tema.

La conductora de espectáculos se retiró deseando un buen fin de semana a los televidentes con el fondo de la canción de Olga Tañon, “Que digan lo que quieran de mi”. Luego se puso a bailar y cantar poniendo por delante una sonrisa de oreja a oreja, demostrando que ya superó a su expareja.

LA CRITICA

Magaly Medina, no dudó en arremeter contra Silvia Cornejo, quien ha sido protagonista de un bochornoso escándalo por reaccionar a una presunta infidelidad de su ahora expareja, Jean Paul Gabuteau y chocar su automóvil el último fin de semana.

La ‘Urraca’ dejó entrever que dicho acto podría calificarse como una “tentativa de homicidio”, por poner en riesgo la vida del que es el padre de su pequeño hijo, asegurando que la exreina de belleza podría tener un problema de estabilidad emocional.

“Pudiendo tener víctimas fatales... meterle el carro a toda velocidad al padre de tu hijo, ¿qué tiene que ver eso con tu hijo? (...) Tú no puedes atentar contra otra persona, yo no sé, yo no soy abogada, pero eso parece tentativa de homicidio”, manifestó indignada Medina.

Asimismo, la figura de ATV aseguró que no solo puso en riesgo la vida de Jean Paul Gabuteau y la suya, sino también la de otras personas: “Primero pensaste como mujer”, sentenció.