La incondicional. El programa “Amor y Fuego” de este viernes 18 de marzo de 2022 comparó fotografías de Silvia Cornejo y su esposo Jean Paul Gabuteau publicadas en sus redes sociales. A pesar de que no se lucen juntos, la pareja habría retomado su relación y estas son algunas pruebas que lo comprobarían.

Según unas instantáneas que reveló el espacio de Willax TV, la exreina de belleza y el padre de su pequeño suben fotos en el mismo lugar, pero cada uno por su lado.

“La Silvia Cornejo y el Jean Paul Gabuteau se dan me gusta, comparten fotos en los mismos lugares, compran juntos, ambos se van de shopping. Los cuernos se perdonan cuando el regalo es generoso”, comentó Rodrigo González tras ver las imágenes.

Por su parte Gigi Mitre señaló que “está más que claro que Silvia Cornejo no tiene amor propio”, “Es la incondicional, antes era La Sacín, pero ahora La Cornejo la ha superado (...) En cualquier tienda de alta costura se olvida todo, una cartera Gucci y se olvida todo, pero no lo digas Gigi porque ella no es la única”, respondió “Peluchín”.

Como se sabe, Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau se vieron envueltos en situaciones que no pasaron desapercibidas para los programas de TV. En su mayoría, conductas por parte del esposo de Silvia que dejaban al descubierto situaciones de infidelidad.

