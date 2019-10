El último fin de semana, la protagonista de la serie de Telemundo Sin Senos sí hay paraíso, Carmen Villalobos, pasó a la fila de las casadas al contraer matrimonio con su prometido Sebastián Caicedo con quien se casó luego de 11 años de relación.

Carmen Villalobos o más conocida por su papel de Catalina Santana causó toda una controversia pues muchos de sus seguidores le preguntaron por varios personajes que aparecen con ella en la telenovela Sin senos sí hay paraíso.

Sin bien, se vio a varias caras conocidas de la sintonizada serie, muchos otros brillaron por su ausencia.

Entre los asistentes se vio a Gregorio Pernía más conocido por su personaje de ‘El titi’, Roberto Manrique quien interpreta a Santiago, también Estefanía Gómez que hace el papel de Vanessa, así como a la agente Natalia, es decir, la actriz Linda Baldrich y a Steven Salcedo quien interpreta a Mateo Matiz. Tampoco faltó al enlace, el actor Javier Jattin, quien caracterizó a Tony, el agente de Catalina.

Pero, fue la actriz Elianis Garrido quien sorprendió a todos al revelar que ella no fue invitada a la boda de Carmen y Sebastián, por lo que, por obvias razones, no asistió al enlace del año en Colombia.

Por si esto no fuera poco, Elianis Garrido dijo que sus compañeras de reparto Stephania Duque (Mariana) y Kimberly Reyes (Yesica Beltrán ‘La Diabla’) tampoco fueron invitadas por la actriz protagonista de la serie.

Sin embargo, ella aclaró que entiende que no haya sido invitada pues una boda se comparte con los más cercanos por lo que no era su obligación hacerlas partícipe.

Elianis Garrido dijo admirar y respetar como mujer a Carmen Villalobos, por lo que le deseó la mayor de las suertes en su nuevo camino como esposa al lado de Sebastián Caicedo.

“Esta pregunta me la han hecho mucho, en mi cuenta, yo a Carmen le tengo mucho cariño, la admiro como actriz, como mujer, le tengo un aprecio muy lindo, ella es de mi tierra y ha sido un ejemplo a seguir pero yo no fui a la boda porque no invitó a mucha gente, porque la boda es un evento íntimo y trabajar con alguien no te hace cercana. Yo fui a la boda de Kimberly pero no soy cercana a Carmen, estuve pendiente de sus historias y eso es realmente lo que importa”, dijo.