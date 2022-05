El tema de Mario Irivarren y Vania Bludau sigue dando de que hablar y es que la socia del chico reality Evelyn Jiménez arremetió con todo contra la modelo en una conversación con el equipo de “Magaly TV, La Firme”.

El programa de Magaly Medina se comunicó con la amiga de Mario Irivarren este viernes 13 de mayo, a quien la morocha le había narrado los hechos de violencia que sufrió durante su relación con el chico reality.

“Ella tiene treinta y tantos años, ¿cuántos maridos de por medio?, como para que se ponga a hacer algo de una niña de edad de kínder, como en el colegio, digo o no digo”, declaró en un inicio.

Pero eso fue no todo, la confidente de Mario Irivarren tildó a Vania Bludau de mentirosa y puso en tela de juicio la agresión sufrida por la modelo.

“En la boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso. Yo veo sus antecedentes de ella y nunca le creería, ¿no? y Vania puede decir misa, o sea, ella puede decir que han sido 100 veces, pero ¿será verdad o será mentira?”, expresó.

“No por ser mujer, vas a ser siempre la víctima. Para que tú puedas hacer algo, tú has tenido que iniciar algo también. Entonces no tan solo yo voy a salir con el papel de víctima, pero por qué yo insistí, por qué no digo las cosas como son”, puntualizó.

