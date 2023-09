La reconocida actriz Sofía Bogani hizo su regresó a la televisión al aparecer en la popular serie ‘Al Fondo Hay Sitio’. La interprete nacional quién participó en recordadas y exitosas producciones nacionales como ‘Así es la Vida’ reveló que viene luchando contra el cáncer de mama.

En una reciente entrevista con el diario local El Comercio, Sofía Bogani señaló que fue diagnosticada con dicha enfermedad cuando estaba trabajando en el extranjero, e inesperadamente comenzó a sentir síntomas alarmantes.

“En México estuve trabajando en una radio, también en una productora de eventos. Viajé antes de la pandemia. Mi plan era seguir allá, ver más proyectos, pero ante las sospechas de que tenía cáncer, tuve que regresar. Me descubrí el bulto a mediados de abril y en junio, un mes y medio después, ya me estaban operando. Ahí empezó todo el show”, narró la actriz la El Comercio.

“ Gracias a Dios era un cáncer en estadio 1, en estadio temprano. Pude detectarlo a tiempo gracias a que mi cuerpo me avisó. Sentía dolor en el seno, cansancio y una pesadez anormal ”, agregó.

Sofía Bogani nunca tuvo miedo

La actriz que confesó que fue impactante para ella recibir el diagnóstico pero confesó que nunca tuvo miedo de la enfermedad y se mostró optimista, luego de llegar a Luma con solo un tumor que se abrió para formar “un tumorcito más y también comprometió ganglios”.

“ Lo que más me costó fue verme la mastectomía. De hecho la primera vez que me vi en el espejo, me desmayé. Fue fuerte. Por suerte mi cirujano es maravilloso y mi cicatriz casi ni se nota. Lloré, pero nunca me cuestioné. Entendí la situación y la acepté como vino . Me tomé la enfermedad como una pausa de vida necesaria para reconectarme con la familia y con Lima”, comentó.

“ Lamentablemente es la información que te dan en todas partes, hasta en las series. Casi todas hablan de un cáncer que mata. ¿Por qué dramatizarlo tanto? Cuando decía que tenía cáncer, la gente abría los ojos. Sentía que me tenían pena, cuando debían alegrarse porque lo detecté a tiempo ”, aseguró.

