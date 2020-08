Sofía Franco no la ha tenido fácil a lo largo de toda su vida, pues desde niña tuvo que aprender muchas cosas debido a que sus padres eran sordomudos. Y es por ese motivo que la presentadora se encuentra enfocada en sacar adelante una ONG a favor de personas vulnerables con limitaciones físicas o sensoriales.

“La necesidad de crear esta ONG viene de muchos años atrás. De hecho venir de padres con discapacidad me cerró muchas puertas. Ver cómo ellos se han podido desarrollar, han salido adelante a pesar de su condición, me inspira. Mis padres tienen una discapacidad auditiva, son sordos, no pueden escuchar”, comenzó contando.

Asimismo, la exconductora de televisión señala que su fundación también ha ayudado a las personas más vulnerables en esta crisis sanitaria por el COVID-19.

“Lo de mi fundación sin fines de lucro es un sueño hecho realidad. Ayudamos a las ollas comunes con víveres. Donaremos protectores faciales para repartirlos a la gente más necesitada(...)”, agregó.

Por otra parte, aunque más de una vez ha aparecido en obras sociales al lado de su esposo, el alcalde de La Molina, Álvaro Gonzalo Paz de la Barra, Sofía descarta estar construyendo un futuro político.

“No estoy tentada a algo político, estoy enfocada a mis obras sociales y a seguir con mis proyectos para la televisión. Estoy viendo con unos creativos mexicanos divinos, hacer algo que tenga que ver con emprendimiento y mostrar las bondades de nuestro país, luego visitar otros países”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR