Rodrigo González, quien trabajó muchos años con Sofía Franco en Latina, reveló que Sofía Franco tiene un carácter difícil y problemas de control de ira. González lamentó la situación de la exconductora, quien pertenece detenida en la comisaría de La Molina tras ser denunciada por su aún esposo Álvaro Paz de la Barra por presunta violencia física.

En su programa “Amor y Fuego”, el popular “Peluchín” dijo que los problemas entre la exconductora de TV el alcalde de La Molina viene de años atrás.

“Es una persona difícil con un carácter difícil, una cosa es lo que se ve en cámaras (..) pero sí tiene un problema con el control de su ira, con el control de sus emociones”, reveló González.

Indicó que, hace muchos años, tuvo un video que registraba una escena violenta entre Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra, pero que ella minimizó.

“Me dijo que no me preocupara. Y lo que yo he visto ahora se parece a mucho de lo que yo vi hace muchos años”, comentó.

Rodrigo González sobre Sofia Franco | diario OJO

TE PUEDE INTERESAR

Génesis Tapia se graba dándole manotazo a su esposo y dice: “le pego porque es malcriado” | VIDEO