Durante la madrugada de este jueves 25 de marzo en la casa del alcalde de La Molina, la conductora Sofía Franco fue intervenida por la policía luego que su actual esposo, Álvaro Paz de la Barra, la denunciara por agresiones físicas.

Ahora, este incidente no es el primer escándalo público de Sofía Franco, que si bien es conocida por su trabajo en diversos programas de televisión, su vida no ha sido ajena a la polémica, ya sea por disputas con colegas o su propia pareja.

Sofía Franco y ‘Peluchín’, una amistad que no terminó bien

La conductora Sofía Franco y Rodrigo González, más conocido como ‘Peluchín’, formaban una de las duplas más reconocidas de la televisión peruana en el programa “Amor, amor, amor”. Según había dicho la presentadora, su distanciamiento fue producto de la competencia por el ráting cuando ambos se separaron. Sin embargo, esta declaración fue desmentida por el propio Rodrigo González.

A través de su cuenta de Facebook, Rodrigo González explicó que se distanció de Sofía Franco por difamaciones que presentaron a su familia en el programa “Al Aire”. “El alejamiento se debe a que permitiste que, durante tu conducción, se difame a mi familia injustamente con temas personales que tú sí tienes claro cómo son y manejas a la perfección, en aras de sumar algún punto a tu ahora ex programa. Lo hiciste, además, después de recibir una llamada mía para alertarte en un tema que te perjudicaba y que jamás publiqué en mi programa”, posteó.

Peluchín y Sofía Franco

Salida de Latina

Tal vez uno de los primeros problemas que Sofía Franco afrontó en la TV fue cuando pidió licencia de maternidad cuando trabajaba en la sección espectáculos de Latina. Al volver de este permiso, según contó ella misma a Beto Ortiz, el canal le ofreció llevar un programa y ganar lo mismo.

“Me querían convencer con el tema de que ‘vas a seguir ganando lo mismo, pero te quedas con un programa’ y yo dije: ‘no’. Me puse engreída y dije: ‘yo quiero mis dos espacios de regreso por favor’. Estaba llorando en todas las esquinas y no me hicieron caso”, dijo Sofía Franco en aquella oportunidad. Finalmente, fue Karen Schwarz quien asumió el lugar dejado por la presentadora.

Disputa con Silvia Cornejo

Durante su etapa en el programa “Al Aire”, de América Televisión, Sofía Franco y Silvia Cornejo discutieron durante una transmisión en vivo que habría terminado con algunos manotazos, motivo por el que el programa fue enviado al corte comercial. Aparentemente, la exMiss Perú le pidió a Franco su opinión sobre Karen Schwarz y Ezio Oliva, hecho que molestó a Franco.

Accidente en estado de ebriedad

En diciembre de 2020, Sofía Franco protagonizó un accidente de tránsito, en La Molina, en estado de ebriedad. Según los reportes, estrelló el vehículo que manejaba contra otro vehículo y una motocicleta que repartía delivery. El dosaje etílico practicado a Franco arrojó 1,8 gramos de alcohol por litro de sangre (gr/lt), tres veces más de lo permitido por ley. Como resultado, fue multada con una UIT y la suspensión de su licencia de conducir por tres años.

Sofía Franco: Así fue su salida de la comisaría tras protagonizar accidente de tránsito. (Foto Gonzalo Córdova/@photo.gec)

Denuncia por agresión

Tal y como se mencionó al inicio de la nota, la conductora fue intervenida por haber agredido a su esposo, Álvaro Paz de la Barra, con un objeto desconocido en su vivienda. Hasta el cierre de esta nota, ambos permanecen detenidos en la comisaría de La Molina hasta que se esclarezcan los hechos.

Alcalde Álvaro Paz de la Barra y Sofía Franco involucrados en denuncia por violencia familiar

VIDEO RECOMENDADO

Así fue la intervención de Sofía Franco

Sofía Franco opuso resistencia entre gritos al ser intervenida por la Policía en casa de su esposo (VIDEO)- Correo

TE PUEDE INTERESAR